PSV vindt Doan nu te duur, Japanner hoopt dat FC Groningen bijdraait

FC Groningen wil ongeveer 13 miljoen euro en nog wat emolumenten voor Doan ontvangen en intern is iedereen bij PSV het erover eens dat dat bedrag niet realistisch is. Waar binnenlandse transfers van talentvolle spelers in deze categorie tot een paar jaar geleden nog vier à vijf miljoen euro kostten, ziet de club nu ineens een prijs op zich afkomen die niemand had verwacht. Dat Doan ongeveer een miljoen of acht zou kosten, was al wel ingecalculeerd. Nu het laat in de transferperiode is, zou daar ook nog wat bij kunnen komen omdat FC Groningen wellicht moet schakelen.