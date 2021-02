PSV vindt na aanpassing houvast in aanloop naar nieuwe topper tegen Ajax

Roger Schmidt is een trainer die meteen toegeeft dat geluk en toeval een grote rol spelen in topvoetbal. Tegelijkertijd wil de PSV-coach alles doen om die factoren toch zoveel mogelijk uit te schakelen. Afgelopen week had hij in Eindhoven genoeg te schaven om de balans tussen aanval en verdediging goed te herstellen. Na de makkelijke zege op FC Twente moet overmorgen blijken of het nieuwe recept ook in een topwedstrijd werkt. PSV ging nu niet voor alle remmen los. De ploeg stond wat lager en compacter op het veld en zette meer vanuit het middenveld druk. Daarnaast troffen Schmidt en zijn manschappen een Twents team dat zelf nogal wat ruimte achter de eigen verdediging liet.