PSV vindt zesjescultuur in afmattende fase tijdelijk oké

Het hoeft van trainer Roger Schmidt momenteel allemaal niet mooi bij PSV. Winnen is de enige maatstaf in een periode waarin herstellen belangrijker is dan trainen. Na de zege op RKC wacht dinsdagavond alweer het treffen met FC Emmen en is het opnieuw de opdracht om op het scorebord én fysiek schadevrij te blijven. De huidige zesjescultuur moet daarna verdwijnen om topprestaties te kunnen leveren in wedstrijden waarin de tegenstand van (fors) hoger niveau is.