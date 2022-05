PSV voelt zich bezeken in De Kuip: ‘Er is maar één reden waarom wij hier niet winnen’

,,Het hele stadion ziet dat dit geen penalty is. We hebben tegenwoordig in het voetbal twee grensrechters, een vierde man, een VAR, een assisten-VAR en nog wel meer. Waarom grijpt niemand hier in en waarom gaat de scheidsrechter niet naar het scherm? Ik vind het schandalig dat hier niets aan gedaan is. Er zijn achttien clubs die het hele jaar allemaal tegen elkaar spelen en het hele jaar voor een titel strijden. En dan wordt het hierop beslist. Dit is echt ongekend.”

Fantastisch gespeeld

Schmidt oogde woedend en wilde weinig tot niets horen over de mindere tweede helft van PSV, dat in De Kuip voor rust had geheerst. ,,We speelden fantastisch. Maar echt. En we hebben hele goede goals gemaakt. Daarna wordt het een vechtwedstrijd en moet je ook kijken naar de kwaliteiten van de tegenstander. Uiteindelijk is er maar één reden waarom wij hier niet winnen en dat is de penalty.”