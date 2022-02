PSV voelt zich niet zwakker na de transferperiode, maar neemt wel een tijdelijk risico

Spreekwoordelijk is het mogelijk om de wereld in een doosje te hebben en stilstand als achteruitgang te beschouwen. De leiding van PSV koos gisteren voor de eerste benadering en was dus tevreden met de huidige selectie, die op de laatste dag van de transfermarkt niet meer is versterkt. PSV keek nog lang rond voor een extra verdediger en daarvoor was ook geld beschikbaar, maar heeft uiteindelijk besloten om met de huidige bezetting door te gaan. Het is een situatie die kansen biedt aan de jonge verdedigers Armando Obispo en Jordan Teze, maar tegelijkertijd risico’s oplevert.