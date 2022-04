PSV vraagt Adil Ramzi voor belangrijke trainersfunctie: ‘We zijn in gesprek met elkaar’

NABABBEL PS­V-wat­cher Elfrink: ‘PSV heeft de tweede plek nu vrijwel zeker veiligge­steld’

PSV is er zaterdagavond in geslaagd om de wedstrijd tegen Cambuur naar zich toe te trekken en won met 2-1. Daarmee is de strijd om het kampioenschap niet spannender geworden, omdat Ajax ook won. Tegelijkertijd is de strijd om plek twee nu wel beslist, denkt Elfrink. ,,Die plaats heeft PSV nu voor 98% zeker veilig weten te stellen, denk ik.”

24 april