PSV vreest niet voor Amsterdamse portemonnee of ‘overvallen’

De Drentse klap van vorige week is in Eindhoven verwerkt, zeker nadat Ajax na PSV ook totaal onverwacht twee punten inleverde. ,,We mogen blij zijn dat we nog bovenaan staan”, erkende trainer Mark van Bommel vrijdag in aanloop naar PSV-FC Groningen van zaterdag.

PSV moet winnen om met de benen op tafel naar de Klassieker te kunnen kijken. De Kuip was in de eerste seizoenshelft de enige plek waar PSV puntenverlies leed en Ajax mag zondag in Rotterdam proberen om het beter te doen.

Van Bommel ging in zijn wekelijkse perspraatje onder meer in op het vertrek van Ajacied Frenkie de Jong naar FC Barcelona in de komende zomer. Hij heeft zijn humor niet verloren, nadat Ajax een mega-bedrag (75 miljoen en 11 miljoen euro aan mogelijke bonussen) opstreek. Als de Amsterdammers het in hun hoofd halen om zich voor een PSV’er te melden ‘mogen ze het bedrag meteen doorstorten’, liet Van Bommel met een glimlach weten.

Bij PSV is men niet benauwd voor een toekomstige Ajax-overheersing, nu het geldpakhuis in Amsterdam-Zuidoost onderhand uit zijn voegen barst. Er stond bij de concurrent al jarenlang meer geld op de rekening en er is geen vrees dat PSV wordt ‘leeggekocht’, simpelweg omdat de Eindhovenaren daaraan niet zullen meewerken en het voor spelers ook geen logische sportieve stap is.

