PSV Vrouwen heeft succes nodig om sneller te groeien, bekerfinale ideale gelegenheid

VOORUITBLIKOok bij de vrouwen spelen PSV en Ajax dit seizoen de bekerfinale, die maandag in de Nijmeegse Goffert op stapel staat. Trainer Rick de Rooij en aanvoerster Mandy van den Berg blikten vrijdag vooruit op de wedstrijd om een prijs die dit seizoen ook bij de vrouwen van PSV hard nodig is om het seizoen kleur te geven.

Niet alleen bij de mannen, maar ook bij de vrouwen is PSV hard toe aan een fraai succes. De ploeg van Rick de Rooij speelt niet meer mee om de landstitel, maar heeft nog wel de kans om in het bekertoernooi te schitteren. Ook hier is Ajax het te nemen obstakel. ,,Als we in de toekomst verder en sneller willen groeien, hebben we succes nodig”, constateerde De Rooij.

PSV wil met het vrouwenteam een nieuwe fase in en heeft de versnellingspook een standje hoger gezet. Aanvoerster Mandy van den Berg en haar collega’s krijgen volgend jaar bijvoorbeeld een eigen hoofdsponsor (High Tech Campus) en het budget gaat steeds iets verder omhoog. Om het nog sneller te laten gaan, kan ook van bovenaf geld in het vrouwenvoetbal worden gestoken. Eerst is het aan PSV Vrouwen zelf, vindt De Rooij. ,,Door resultaten te boeken en prijzen te winnen, komt er misschien nog meer geld beschikbaar. Kampioen worden was het hoofddoel en dat is niet gelukt, maar dat proberen we volgend seizoen opnieuw. De beker winnen is iets tastbaars en dat zou ons enorm kunnen helpen.”

Ondersteuning vanuit de top

De Rooij vindt de ondersteuning bij PSV vanuit directie en raad van commissarissen fantastisch. ,,We kunnen steeds iets verder uitbreiden en er is steeds meer aandacht voor ons. Als je kijkt hoe de faciliteiten nu zijn, dan is dat gewoon top.”

Van den Berg vindt dat zij en haar collega’s kritisch moeten zijn op dit seizoen. ,,De beker is een prachtige prijs, maar bij PSV hoort ook dat we tot de eindfase meedoen in de competitie. Dat is nu niet zo en dat is iets wat moet verbeteren.” Tegen Ajax ging het eerder dit seizoen twee keer mis en speelde PSV eenmaal gelijk. Kan er nu wel gewonnen worden? ,,We zullen de ruimtes beter moeten benutten”, denkt De Rooij. ,,Ajax geeft die zeker weg.”