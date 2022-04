PSV Vrouwen kan het in de bekerfinale niet bolwerken en verliest van Ajax

Het is de voetbalsters van PSV niet gelukt om het Eindhovense bekersprookje dit paasweekeinde nog mooier te maken. Romée Leuchter, die vorig seizoen nog de beker won met PSV, was maandag de boze fee. Dankzij haar kopgoal won Ajax in Nijmegen de TOTO KNVB bekerfinale vrouwen met 1-2.

Rick de Rooij wees Lisan Alkemade aan als bekerkeepster voor dit seizoen en hield daar in de finale aan vast. Sari van Veenendaal zat in het Goffertstadion op de bank. De PSV-coach kon niet beschikken over de Australische middenveldster Amy Harrison, die in de halve finale tegen ADO Den Haag haar tweede gele kaart van het toernooi en dus een wedstrijd schorsing pakte.

Op basis van de drie onderlinge competitiewedstrijden dit seizoen was Ajax, dat deze zonnige tweede paasdag als eerste echt gevaarlijk werd via een knal van afstand van Nadine Noordam, de favoriet. De Amsterdamse vrouwen hadden ook een licht overwicht. Alkemade moest halverwege de eerste helft redden op een schot van Romée Leuchter in de verre hoek en niet veel later op een inzet van de voormalig PSV-spits vanaf de andere kant. Leuchter kreeg nog een goede kans na een mooie opening van Eshly Bakker, maar schoot vrijstaand over.

Aanvallend onmachtig

PSV zette daar schoten van Melanie Bross en Naomi Pattiwael tegenover, maar had ook in deze finale weer moeite om tot uitgespeelde kansen te komen. Aanvallend is de ploeg van De Rooij dit seizoen onmachtig. Vandaar dat PSV in een lastig parket terechtkwam toen Noordam aan de andere kant Alkemade wist te passeren: 0-1 bij rust. Eenzelfde comeback als die van de succesvolle mannen een dag eerder was nodig.

Een goede rush van linksback Janou Levels leverde net na een uur spelen PSV niks op. Haar directe tegenstandster Chasity Grant mocht een paar minuten later randje buitenspel door, zij schoot de bal echter op de lat. Daarmee ontsnapte PSV aan een grotere achterstand. De PSV’ers van het eerste uur Jeslynn Kuijpers en Nadia Coolen kregen van De Rooij nog twintig minuten om het tij te keren.

Dat werd al snel een aanzet toe gegeven. De Deense PSV-spits Amalie Thestrup tikte in de 74ste minuut de gelijkmaker binnen: 1-1. Maar het Eindhovense jubelen was amper verstomd of er werd weer gejuicht aan de andere kant. Leuchter kopte twee minuten later de bal hard tegen de touwen: 1-2. De Rooij bracht met de Braziliaanse Letícia nog een extra aanvalster binnen de lijnen, maar het benodigde doelpunt om een verlenging af te dwingen leverde het niet meer op.

Net als in 2014, 2017 en 2018 werd de bekerfinale PSV-Ajax gewonnen door de vrouwen uit Amsterdam. Met de huidige vierde plaats in de eredivisie kan het seizoen 2021-2022 als mislukt de boeken in.

PSV-Ajax: 39. Noordam 0-1, 74. Thestrup 1-1, 76. Leuchter 1-2.

Opstelling PSV: Alkemade; Rodriguez (88. Verheijen), Waldus, Van den Berg (83. Letícia), Levels; Biesmans (46. Carreras), Van Lunteren, Brugts; Pattiwael (70. Coolen), Thestrup, Bross (70. Kuijpers).