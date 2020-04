PSV vult medische staf anders in en stelt Gust van Montfort (41) aan als nieuwe chef

Van Zoest doet organisatorisch een stapje terug, maar blijft zich dus inzetten voor PSV. Dat zal onder meer in internationaal verband gebeuren, zo meldt de club. De afgelopen jaren was hij naar buiten toe vaak het gezicht van de medische staf, zoals dat vroeger wijlen Carel van den Brekel, Cees-Rein van den Hoogenband (70) en wijlen Tjaarda Weber waren. In de tussentijd was ook Rolf Timmermans, thans alweer een paar jaar clubarts bij VVV in Venlo, een clubdokter die een aantal jaren PSV naar buiten toe vertegenwoordigde. Van den Hoogenband deed dat samen met de anderen meerdere decennia en is nog altijd adviseur van het Eindhovense TopSupport, een onderdeel van de St. Anna Zorggroep waarmee PSV intensief samenwerkt.