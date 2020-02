PSV wacht onderzoek ADO naar vermeende kwetsteksten richting Ihattaren af

Ernest Faber over PSV: 'Iedereen is wel wat positiever'

15 februari Eindelijk won PSV afgelopen week weer eens, na een roerige periode. Dus ook eindelijk een rustige week voor de Eindhovenaren? ,,Iedereen is wel wat positiever”, zag trainer Ernest Faber na de 3-0 zege op Willem II. ,,Het was een rustige week waarin we konden toeleven naar een uitwedstrijd die gewonnen moet worden. Als je wint, is er minder druk. Nu moeten we het weer laten zien.”