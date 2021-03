PSV wacht op beweging bij FC Twente voor Drommel

De transferonderhandelingen tussen PSV en FC Twente over Joël Drommel zitten nog steeds vast. Vier weken geleden leek een overgang een kwestie van dagen. Op het hoogste niveau is een transfer meestal snel gepiept nadat er in de pers over wordt gerept, zeker als ook nog sprake is van een persoonlijk akkoord tussen de kopende club en transferkandidaat.