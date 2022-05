PSV wacht op de beslissing van Götze, die bij tal van clubs op de radar staat

PSV wil hem heel graag houden, maar houdt er rekening mee dat de spelmaker weg kan gaan. Tal van clubs hebben interesse in Götze, waaronder het Benfica van voormalig PSV-trainer Roger Schmidt. PSV haalde Götze eind 2020 op zijn initiatief naar Eindhoven, waar hij de afgelopen seizoenen het plezier in het spel enigszins hervond. Götze won met PSV afgelopen seizoen de KNVB-beker en Johan Cruijff Schaal. In de Europa Conference League ging het in de kwartfinale mis in de slotfase en in de eredivisie had PSV twee punten te weinig.