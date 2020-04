PSV wacht op de richting van de regering en maakt zich daarna op voor bezuinigingen en transfers

Het maken van een beleidsplanning bij een club in het betaald voetbal levert momenteel net zoveel zekerheden op als een cursus kijken door een glazen voor beginners. Voor het huidige voetbalseizoen stippelde PSV met ‘Visie 2030' de koers voor de toekomst uit. Inmiddels is al in 2020 door de corona-crisis alle op de kop gezet. Het wordt voor alle profclubs overleven en/of de tering naar de nering zetten in plaats van zaaien en oogsten. De ‘kleintjes’ moesten de dubbeltjes soms al drie keer omdraaien in een poging om er nog een kwartje van te maken. Voor een aantal houdt dat een keer op, tenzij het krachtenveld door toedoen van de overheid of een vorm van solidariteit tussen de clubs ineens drastisch verandert.