PSV wacht op spectaculair bod van flirtend Sevilla voor Bergwijn

PSV is al een tijdje op de hoogte van de interesse, maar wacht op een bod dat vertrouwen wekt en de pre-contractuele fase tussen alle partijen kan inluiden. Naar verluidt wil de Spaanse club in eerste instantie nog niet verder gaan dan een bedrag van tussen de vijfentwintig en dertig miljoen euro, met misschien een kleine uitloop. PSV wil meer en dacht in eerste instantie aan ongeveer veertig miljoen euro. Ondertussen staat Bergwijn, die nog een contract tot 2022 in Eindhoven heeft, ook nog bij andere clubs op lijsten met potentiële versterkingen.

De verwachting is dat Sevilla wel aan de eisen van Bergwijn zal kunnen voldoen. De 21-jarige aanvaller heeft zich nog niet officieel uitgesproken over de interesse, maar heeft er zeker niet direct een streep door gezet. Voormalig trainer Phillip Cocu van PSV sprak zich afgelopen week nog uit over Bergwijn, die wat hem betreft veel in huis heeft om een mooie carrière tegemoet te gaan. Tegen de website Football-Oranje zei Cocu in zijn algemeenheid dat het goed is voor jonge spelers om een aantal seizoenen in de eredivisie te spelen. ,,Zodra een speler het gevoel heeft dat hij zichzelf niet kan verbeteren, kan hij besluiten om een stap naar buiten te maken om zichzelf verder te ontwikkelen. Bergwijn is zeker een speler met een groot potentieel.”