PSV wacht uitduel in derde voorronde Europa League

Eerdere duels op vreemde bodem

Tegen geen van de drie mogelijke opponenten heeft PSV ooit een officieel duel afgewerkt. Wel speelde PSV in het verleden Europese duels in Denemarken en Slovenië. In het seizoen 1963/1964 trof PSV in de eerste ronde van de Europacup 1 het Deense Esbjerg. In Denemarken werd met 3-4 gewonnen. In de eerste ronde van de UEFA-cup (1981/1982) werden de Eindhovenaren gekoppeld aan het Deense Naestved. Thuis was PSV veel te sterk (7-0). De return in Denemarken werd met 2-1 verloren. Op 5 november 2010 zat PSV bij FC Kopenhagen in de groepsfase van de Europa League. Thuis was PSV de Denen de baas, in Denemarken moest genoegen worden genomen met een gelijkspel (1-1).