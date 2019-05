PSV wapent zich vanaf nu tegen Amsterdamse overheersing na missen gouden kans

Zware Champions Lea­gue-lo­ting voor PSV bij Europa Lea­gue-winst Chelsea

17 mei De Europa League-finale van 29 mei is cruciaal voor de Champions League-loting van PSV in het komende seizoen. Wint Chelsea van Arsenal, dan treft PSV op 23 of 24 juli óf het Zwitserse FC Basel óf het Griekse Olympiakos Piraeus. De nummers twee van Zwitserland en Griekenland hebben een hogere Europese ranking dan PSV, dat bij winst van Chelsea niet bij de ‘geplaatste’ ploegen in de tweede voorronde hoort.