PSV was al bijna dood en begraven in Europa, Roger Schmidt is blij met de veerkracht van zijn ploeg

,,We hebben een goede prestatie neergezet in een belangrijke partij”, zei PSV-trainer Roger Schmidt donderdag na PSV-Omonia Nicosia (4-0 winst). ,,We moesten winnen en daarna wachten of we in onze groep zouden winnen. Dat hebben we verdiend. Vanaf het begin lieten we zien dat we geloofden in groepswinst.”

Twee weken geleden lag PSV er bijna uit, stipte Schmidt nog eens aan. ,,Na de 0-2 in de wedstrijd tegen PAOK hebben we veerkracht getoond en de basis gelegd voor de huidige groepswinst. Vanavond hebben we een aantal spelers gewisseld en de vervangers leverden kwaliteit. Onze hele ploeg kan spelen, zo blijkt weer. Behoudens de blessure van Richard Ledezma, vond ik het voor ons een hele goede avond.”

Schmidt wisselde voor het duel met Omonia vijf spelers en gaf hen rust. Dat laatste is volgens hem geen doel op zich, want winnen is het allerbelangrijkste voor de trainer. ,,We halen veel informatie over de fysieke mogelijkheden van onze spelers uit data, soms misschien weleens te veel”, zei hij desgevraagd. ,,We zien voor elke wedstrijd hoe de spelers ervoor staan en hoe hun spieren hersteld zijn. Op het laatste moment kunnen we daardoor besluiten wie er kan spelen en wie niet. Het is zeker niet het enige criterium waarmee we beslissen, maar in deze schema's met vijf wedstrijden in twaalf dagen is het wel een belangrijk iets. Het gaat ook om wat ik zelf in de trainingen zie. Na vijf maanden ken ik mijn spelers veel beter dan in het begin.”

Piroe

Twee goals van Joël Piroe brachten PSV in de slotfase naar een ruime zege. Schmidt was blij voor hem. ,,We hebben aan het eind van de voorbereiding met elkaar besproken wat de beste route voor zijn ontwikkeling zou zijn. We wisten dat hij niet zoveel zou gaan spelen, maar dat kan hij wel bij Jong PSV en hij kan zich ook ontwikkelen bij trainingen. Als dat goed genoeg gaat, kan hij ook bij ons in actie komen zoals vanavond. Hij heeft nu zijn beloning gekregen voor zijn harde werk en kan hier vertrouwen uit putten.”

Ihattaren

Ook Mohamed Ihattaren kreeg donderdag een basisplek bij PSV. ,,Voor Mohamed was het niet altijd makkelijk de laatste maanden. Hij heeft vanavond laten zien dat hij op de goede weg is. Hij heeft heel veel potentieel en ik heb onlangs de video's gezien van vroeger uit de jeugdopleiding nog eens teruggezien, toen hij hier dus al was. Dit was vanavond weer een goede eerste stap, maar er zijn nog genoeg stappen te zetten.”

Reserve-backs

Schmidt gaf tenslotte nog aan - gevraagd naar de backposities in zijn selectie - dat PSV in de winter gaat kijken welke mogelijkheden er zijn om back ups voor die posities te vinden. De club heeft met Philipp Max en Denzel Dumfries onbetwiste eerste mannen, maar daarachter gaapt een gat. ,,We hebben de back ups een aantal keren gevonden in onze eigen selectie. Zelfs Joël speelde er in trainingen. We gaan het ook in onze jeugdopleiding bekijken, omdat daar zeker talenten te vinden zijn. Via trainingen gaan we het misschien beslissen.”