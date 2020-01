PSV was de balans tussen kampioensdruk en relativeringsvermogen kwijt

PSV is meestal de club geweest waar het ‘rustiger’ was dan bij de concurrenten in de Randstad, waar een iets rauwere cultuur heerst dan in Zuidoost-Brabant. De meest succesvolle trainers hadden geen grote ego-problemen en konden de meest uiteenlopende groepen verbinden. PSV is ook een club waar relativeren en elke seconde van de dag beschikbare cultuurbewakers bijdroegen aan alle successen. Herdgang-iconen als Harrie van Kemenade en Mart van den Heuvel zijn onmisbaar geweest bij de ontwikkeling van PSV. Niemand is groter dan de club, maar sommige sleutelfunctionarissen of hun nazaten zijn zo onlosmakelijk met de clubcultuur verbonden dat ze er heel erg moeilijk van los te koppelen zijn.