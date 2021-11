PSV-watcher Elfrink: 'Het gaat bij PSV nu niet over alle geblesseerden, maar over een prima eerste helft’

PSV is nog niet kansloos, maar oogt wel machteloos tijdens wedstrijd die de ogen kwelt

PSV pakte donderdagavond in een weinig verheffend duel een punt bij AS Monaco. Ondanks het matte spel liggen er nog kansen om de volgende ronde in de Europa League te bereiken, met in het achterhoofd dat meerdere spelers nog terugkeren van blessures.

5 november