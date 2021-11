PSV-watcher Elfrink: ‘Klinkt wat zweverig, maar PSV was de laatste wedstrijden een geheel’

De verslaggever van het ED zag een geheel in de afgelopen wedstrijden. Daaraan droeg ook Mauro Júnior bij. ,,Vorig jaar heeft hij het voetbalhart van Roger Schmidt in het eerste trainingskamp van PSV al een beetje veroverd. Waarom? Door een goede mentaliteit te tonden onder meer. Nu was hij een tijdje afwezig en heeft hij het als linksback de laatste twee wedstrijden goed gedaan. Dat is best verrassend en dat Schmidt de bank kennelijk zo kan inspireren ook.”