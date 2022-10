PSV-watcher Elfrink over de winst van PSV: ‘Mooi voor Vertessen, die snelheid aan techniek moet zien te koppelen’

Jong PSV reist met terugge­keer­de Van de Blaak naar ADO Den Haag

Jong PSV hervat vrijdag de strijd in de Keuken Kampioen Divisie met een uitwedstrijd bij ADO Den Haag en hoopt daar een rimpelloze herstart van de competitie te beleven. Het team van Adil Ramzi was voor de interlandperiode in vorm en wist uit de laatste drie wedstrijden vijf punten te pakken. In de uitduels met Roda JC en VVV bleef Jong PSV goed overeind.

