PSV-watcher Elfrink: ‘PSV heeft de tweede plek nu vrijwel zeker veiliggesteld’

Voor PSV is er nog één route naar de titel, denkt Elfrink. ,,Op 8 mei is duidelijk of er nog wat gebeurt. Als PSV dan wint in De Kuip en Ajax zou struikelen bij AZ, dan is er nog van alles mogelijk. Daar moet het dan gebeuren voor PSV, terwijl ze zelf niet vaak winnen in De Kuip. Enige voordeel voor PSV kan zijn dat Feyenoord misschien vermoeid is na de uitwedstrijd in Marseille.”