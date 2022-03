PSV-watcher Elfrink: ‘PSV hoeft voor geen enkele ploeg bang te zijn in de Conference League’

VOORBESCHOUWING PSV pakt het op deze manier aan tegen FC Kopenhagen en wil met een eigen stempel succes boeken

Wat er de afgelopen twee jaar ook gebeurde, PSV liet het tijdens wedstrijden waarin er iets voor het grijpen lag te vaak liggen in de slotfase. Tóch is er in het Eindhovense kamp alle vertrouwen dat vanavond de kwartfinale van het toernooi om de Conference League wordt bereikt. Dan is er nog steeds kans op een bijzonder seizoen.

17 maart