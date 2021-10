PSV-watcher Elfrink: ‘Yorbe Vertessen wordt een steeds belangrijkere speler voor PSV’

PSV zet vol in op behoud van Obispo, verwach­ting is dat het linksom of rechtsom goedkomt

18 september Er is nog geen volledige overeenstemming over een nieuw contract van Armando Obispo bij PSV, maar de insteek van de gesprekken is dat hij nog meerdere jaren in Eindhoven blijft. De verwachting is dat dat - als er water bij de wijn wordt gedaan - in orde komt.