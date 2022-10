PSV-watcher Elfrink: ‘Zou niet onlogisch zijn als PSV met vijf verdedigers tegen Arsenal gaat spelen’

Elfrink en De Mos: ‘PSV moet met deze opstelling door en scheids­rech­ter Nijhuis is gevaarlijk voor spelers’

Tijdens hun wekelijkse gesprek op ‘het bankie’ bij het Philips Stadion haalt Aad de Mos tegenover PSV-watcher Rik Elfrink van het ED hard uit naar scheidsrechter Bas Nijhuis, die zondag bij sc Heerenveen-PSV een hoofdrol opeiste door veel door te laten gaan. ,,Ik erger me er echt enorm aan. Het is best een aardige gozer, maar het is gewoon gevaarlijk voor spelers wat hij doet”, zegt De Mos.

