PSV-watcher Rik Elfrink blikt bij de start van het nieuwe amateurseizoen terug op zijn eigen voetbalcarrière

Twenthe Goor

Op mijn zestiende was het plotseling over. Doodziek was ik ervan, want ik was een jongetje dat altijd wilde voetballen. Vroeger had je bij de kerk in het dorp een bord waarop je kon zien of wedstrijden wel of niet doorgingen. Als de secretaris met hoofdletters ‘AFGELAST’ bij de computeruitdraai van toen had gekriebeld, was het hele weekend naar de bliksem. Ik was een middenvelder, die het van het lopen moest hebben. Overal inzetbaar wel, hoewel niet overal even succesvol. Op een gegeven kreeg ik in een wedstrijd tegen Twenthe Goor een rotschop en was het voetballen klaar. Met trainer Peter Peperkamp - geen idee wat hij nu doet, maar het was een topkerel - ging ik naar het ziekenhuis en van de blessure die ik toen opliep (scheenbeen) heb ik altijd wat last gehouden.