PSV weer op de Braziliaanse toer: vier Zuid-Amerikaanse talenten sluiten voorlopig aan

De Zuid-Amerikaanse talenten spelen dinsdagmiddag mee in een oefenduel met Willem II onder 19, in Tilburg. In officiële duels mogen ze niet in actie komen, omdat ze (nog) niet bij PSV onder contract staan. Twee van de Brazilianen komen uit de stal van zaakwaarnemer Mino Raiola, twee anderen worden begeleid door Richard Mettes. Laatstgenoemde spelersmakelaar is tevens begeleider van Mauro Júnior, die bij PSV 1 al in de basis debuteerde.

Geschikt

Drie van de vier spelers zijn al achttien jaar en kunnen door PSV vastgelegd worden, indien zij geschikt worden bevonden. De 17-jarige speler wordt in mei 18 en is daarna ook te contracteren, indien PSV dat wil. Ze zijn al meerdere dagen actief op trainingscomplex De Herdgang in Eindhoven. Een van de talenten is de 18-jarige rechtsback Weverton Guilherme da Silva Souza, die eind vorig jaar door PSV is gescout op het toernooi om de Copa Ipiranga. Hij wordt begeleid door Mettes, net als middenvelder Pedro. Daarnaast is ook de door Raiola begeleide 17-jarige Wallace Ruan Guedes da Silva een van de Brazilianen, net als spits Matheus. Wallace wordt volgende maand 18 jaar en kan aan de zijkant voorin uit de voeten. Dinsdag staan alle vier namen op het opstellingsformulier, als de Brazilianen in actie komen.