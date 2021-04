PSV weet nog niet of er publiek mag komen tegen sc Heerenveen en wacht op de overheid en KNVB

Bluyssen trekt namens KNVB boetekleed aan na laat ingelaste minuut stilte voor Van der Kuijlen

24 april De KNVB heeft zaterdagmiddag gereageerd op de commotie die was ontstaan nadat de voetbalbond pas op zaterdag besloot om een minuut stilte voor elk eredivisieduel in deze speelronde aan te bevelen. Het overlijden van Willy van der Kuijlen had daartoe eerder moeten nopen, vindt competitieleider Jan Bluyssen.