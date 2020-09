PSV werkt koortsachtig aan inzetbaarheid Zahavi tegen NS Mura

,,Ik heb vertrouwen in mijn ploeggenoten, of ik erbij ben of niet”, zei Zahavi dinsdag over het uitduel in Slovenië. Het is een van de derde voorrondes in het Europa League-toernooi. Wint de Eindhovense club, dan staat volgende week een uitduel met het Noorse Rosenborg of het Turkse Alanyaspor op het programma.

PSV traint woensdag nog in Eindhoven en stapt daarna op het vliegtuig voor het Europese avontuur. Woensdagavond geeft trainer Roger Schmidt een persconferentie over het duel met de ploeg uit Murska Sobata, die in de vorige voorronde het Deense Aarhus wist uit te schakelen.