PSV wijst interesse in Jorrit Hendrix af en laat hem niet voor een appel en een ei gaan

PSV wil ook op de transfer­markt een beetje ‘gegenpres­sen’

12 september Sam Lammers is een spits die voetbalharten op hol kan brengen. Begin 2018 scoorde de stilist tijdens een oefenduel van PSV in de Verenigde Staten een keer tegen het Braziliaanse Corinthians. Op de tribune raakte een Amerikaanse scout vlak voor de commentaarhokjes van een handjevol journalisten in extase. ,,Oh my, look at this Sem Lemmers. We gotta sign him”, schreeuwde hij uit na een goal van de spits.