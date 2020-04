PSV wil bij spelers snel doorpakken met salariskorting

PSV probeert maandag al een volgende stap te zetten bij het korten van de salarissen van spelers. De directie heeft met een aantal van hen een gesprek om de huidige financiële situatie nogmaals uit te leggen en probeert hen te doordringen van de noodzaak voor het nemen van maatregelen. Bij de voorstellen wordt via een staffel rekening gehouden met de hoogte van de salarissen. Wie veel verdient, moet meer inleveren. Van de lagere salarissen gaat weinig of niets af. Ook is het mogelijk dat het premiestelsel verandert.

Tegenwind

Afgelopen week liet directeur Toon Gerbrands van PSV al weten dat de directie van PSV per direct twintig procent van het salaris inlevert, zolang er zonder publiek wordt gevoetbald. PSV krijgt te maken met extreme financiële tegenwind en snijdt zodoende nu al in de kosten. Afgelopen week plaatste de club zich voor de derde voorronde van de Europa League en dus zijn er ook komend seizoen sowieso geen Champions League-inkomsten. Het is ook nog maar afwachten wanneer die voorrondes en/of de poulefase gespeeld kunnen worden. In de oorspronkelijke opzet van het tweede toernooi van Europa zou de heenwedstrijd van de derde voorronde al op 6 augustus plaatsvinden en de return op 13 augustus. Op die data is betaald voetbal in Nederland nog verboden. Zelfs als de UEFA de wedstrijden een paar weken naar achteren schuift, is het de vraag of PSV zich daar voldoende op kan voorbereiden. Er moet bijvoorbeeld in een oefenprogramma worden voorzien.