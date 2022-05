PSV wil Cody Gakpo via een goed sportief plan en een speciale financiële constructie behouden

INTERVIEW De zoon van ‘snoepman’ Gerbrands zwaait af als directeur van snoepwin­kel PSV: ‘Veertig jaar op adrenaline geleefd’

Veertig jaar leefde PSV-directeur Toon Gerbrands (64) op adrenaline en draaide hij zijn rondjes mee in het bijzondere rad dat rondom de topsportwereld draait. Nu staat hij er ineens naast. ,,De neiging is om er meteen weer in te springen. Dat gaat dus niet gebeuren.”

