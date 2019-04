PSV wil de kampioensrace ‘onverstoorbaar’ hervatten

Van Bommel heeft niks aan ‘stel dit en stel dat’: ‘Wij moeten gewoon winnen’

3 april PSV is niet van slag geraakt door de nederlaag tegen Ajax, zo geeft trainer Mark van Bommel in aanloop naar het thuisduel met PEC Zwolle van donderdagavond aan. Natuurlijk was het een flinke tegenvaller dat de ploeg zondag bij een 1-1 stand de nekslag niet kon uitdelen in de Johan Cruijff Arena, maar volgens de trainer was er deze week al snel weer strijdbaarheid in de ploeg.