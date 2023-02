PSV wil deze week Cody Gakpo in het eigen stadion uitzwaaien

PSV mist Gutiérrez tegen Sevilla en heeft drie talenten aan boord, dit is de complete ploeg

PSV heeft tegen Sevilla FC niet de beschikking over Érick Gutiérrez. Hij is wegens ziekte achtergebleven in Eindhoven, net als Richard Ledezma. Bekend was al dat de aanvallers Sávio, Anwar El Ghazi en Fodé Fofana niet in de selectie zouden zitten.