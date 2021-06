PSV wil Doan graag een nieuwe kans geven als ‘halve tien’, maar transfer blijft ook mogelijk

Arminia Bielefeld kan Ritsu Doan niet betalen en besluit koopoptie niet te lichten bij PSV

3 juni Arminia Bielefeld ziet geen kans om Ritsu Doan te behouden. Dat heeft manager Samir Arabi laten weten aan het Duitse voetbalblad Kicker. De afgelopen weken is nog gekeken of er een gaatje te vinden was, maar Arabi is nu gedecideerd en laat weten dat het financieel niet haalbaar is om Doan ook voor de volgende seizoenen te strikken.