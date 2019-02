PSV wil door met beloftencoach Haar

Jong PSV is het afgelopen halfjaar, zoals dat de afgelopen jaren vaker gebeurde, gegroeid. Meerdere spelers hebben zich binnen het team individueel op een positieve manier ontwikkeld, wat de hoofddoelstelling van het beloftenteam is. Haar startte in de zomer van 2017 in Eindhoven en eindigde in zijn eerste seizoen bij Jong PSV met zijn ploeg als vijfde in de eerste divisie. Afgelopen zomer moest hij een groot aantal vernieuwingen doorvoeren en tijdens het huidige seizoen kan hij lang niet altijd over de toptalenten van de club beschikken. Zij zitten regelmatig bij PSV 1 op de bank en kunnen dan op maandagen niet spelen bij Jong PSV.