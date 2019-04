PSV wil door met middenvelder Robin Schoonbrood (19)

Makkelie fluit treffen tussen PSV en ADO Den Haag, Higler leidt Willem II - PSV

16 april Danny Makkelie is aangesteld om de wedstrijd PSV - ADO Den Haag in goede banen te leiden. Dennis Higler is zondag de videoscheidsrechter. Vier dagen later is Higler de eindverantwoordelijke bij Willem II - PSV.