PSV wil een nieuwe eerste keeper voor komend seizoen en inventariseert de markt

Intern zijn onder anderen de namen van Jasper Cillessen (32) en Tim Krul (34) gevallen, maar het is nog heel prematuur en lang niet zeker of zij haalbaar zijn. PSV gaat komend seizoen verder met een nieuwe keeperstrainer en wil een andere bezetting van de keepersvloot. Daarbij lijkt het niet logisch dat Vincent Müller nog blijft, omdat de club niet tevreden is over zijn ontwikkeling. Maxime Delanghe geniet wel vertrouwen, maar voor de lange termijn. Het ziet ernaar uit dat hij komende zomer voor verhuur naar een club op het hoogste niveau in aanmerking kan komen. Dit zou in Nederland of België kunnen, al is ook dit nog allemaal prematuur. Het is aannemelijk dat Kjell Peersman komend seizoen keeper van Jong PSV wordt, waar ook Tyrick Bodak aangesloten blijft.