PSV wil focus weer op titelstrijd krijgen en mist nog een aantal reserves

Met nog vijf duels te gaan, zijn er nog altijd een aantal pijntjes in de selectie. Woensdag werd al bekend dat Yorbe Vertessen dit seizoen misschien niet meer in actie komt. Ook Ryan Thomas en Phillipp Mwene trainen na lange blessures nog niet met de groep en het wordt steeds twijfelachtiger of zij dit seizoen nog wedstrijdminuten gaan maken. Armando Obispo was er donderdag ook nog niet bij en zijn blessure lijkt daarmee ook tegen te vallen.

Cody Gakpo en Noni Madueke verschenen wel op het veld, maar alleen Gakpo is zaterdag inzetbaar tegen Cambuur. Dat is de eerste van nog vijf te nemen hordes voor PSV, dat Madueke in Leeuwarden moet missen. Mogelijk is hij er volgende week wel weer bij. Verder lijkt iedereen fit bij PSV, zodat de ploeg in principe met dezelfde opstelling als tijdens de bekerfinale zou kunnen starten.