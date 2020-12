PSV wil geen bekerketsers meer en een serieuze gooi naar toernooiwinst doen

PSV bakt er al jaren weinig van in de strijd om de KNVB-beker, waarin de ploeg zich regelmatig blameerde. Woensdagavond is er in Doetinchem een nieuwe kans om het beter te doen.

De reputatie van PSV als ‘cupfighter’ kan wel een impuls gebruiken. Wat de Eindhovenaren de afgelopen zeven seizoenen in het bekertoernooi gepresteerd hebben, is namelijk vrij onthutsend. Twee keer reikte PSV tot de kwartfinales, waarin de club tegen Feyenoord en FC Utrecht uit het toernooi ging. Dat waren nog tegenstanders van naam.

Verder was PSV niet vooruit te branden en waren Roda JC (2x), Sparta, RKC en NAC het eindstation. Een bekerduel leek voor de club soms een marteling in plaats van een plezierig tussendoortje. Het leidde tot een aaneenschakeling van sportieve treurigheid, met vorig jaar op 18 december de op het nippertje (in verlenging) met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen de amateurs van GVVV als een van de absolute dieptepunten.

Volledig scherm PSV ging vorig jaar bij NAC uit het bekertoernooi. © BSR Agency

Opladen

PSV leek zich de afgelopen jaren simpelweg niet op te kunnen laden voor wedstrijden om de tweede nationale prijs van het land, terwijl er soms zelfs een plek in de groepsfase van de Europa League aan de beker verbonden was. Dat is komend seizoen niet meer zo, omdat de winnaar dan naar de play-offs van dit UEFA-toernooi gaat. Wel is bekerwinst een van de recepten om weg te blijven uit de zogeheten Europa Conference League, vanaf 2021 het derde Europese toernooi van de UEFA. De nummer drie en vier van de eredivisie belanden daar in principe in, tenzij een van hen (of de nummers 1 of 2) de beker wint. Bij zo'n scenario schuift een Conference League-ticket door naar de nummer vijf. De eredivisiekampioen gaat ook volgend jaar naar de Champions League-groepsfase en de nummer twee naar de tweede (van vier) voorrondes.

Voor PSV zou de wedstrijd van woensdagavond in Doetinchem niet meer dan een aardig opwarmertje in het toernooi moeten zijn. De praktijk is meestal anders. PSV verloor de afgelopen jaren wel vaker van een van de grotere namen uit de Keuken Kampioen Divisie: De Graafschap is geen ploeg waartegen het een paar tandjes minder kan. ,,Ze hebben eerder in het toernooi ook FC Twente uitgeschakeld”, herinnerde trainer Roger Schmidt zich dinsdag. Hij kwam met ambitieuze taal. ,,We willen in het bekertoernooi strijden om de winst en die intentie zullen we iedere wedstrijd opnieuw moeten laten zien. Zelf hou ik van bekervoetbal. Dat er in één wedstrijd wordt beslist wie doorgaat, vind ik mooi.”

Volledig scherm Olivier Boscagli, een van de sterkhouders van PSV in dit seizoen. Wordt hij wel gespaard? © BSR Agency

Rouleren

Hoe gaat Schmidt het aanpakken om bij de laatste zestien te komen en ook in het bekertoernooi te overwinteren? Vorige trainers van PSV wisselden er in dit soort wedstrijden steevast op los. De trainer van PSV liet de afgelopen weken zien dat vaste bases dit seizoen sowieso al zelden voorkomen bij de Eindhovense formatie. Hij gebruikte tot nu toe dertig spelers (!) in de eredivisie en rouleerde - al dan niet gedwongen door de omstandigheden - alsof het een lieve lust was. Daarnaast maakte een aardig bataljon talenten de eerste minuten in PSV 1 (Saibari, Felipe, Vertessen, Kjølø, Piroe, Ledezma). Tegen Sparta liet hij in de eredivisie ook goalie Lars Unnerstall onder de lat staan.

Dinsdag wilde de coach nog weinig prijsgeven, maar het heeft er alle schijn van dat er weer een aantal veranderingen komt. Bijna alle geblesseerde spelers van afgelopen weekend keren in ieder geval pas in 2021 terug. Zo zullen Marco van Ginkel, Érick Gutiérrez, Mauro Júnior, Ryan Thomas, Eran Zahavi en Armando Obispo pas volgend jaar weer in een officieel duel te zien zijn. Noni Madueke zal dit jaar nog wel aansluiten, al is nog onduidelijk of dat vanavond al kan.

Personele zaken bij PSV voor het duel met De Graafschap:



Afwezig: Zahavi, Van Ginkel, Obispo, Mauro Júnior, Gutiérrez, Thomas. Ledezma, Romero



Twijfel: Madueke

Mogelijke opstelling: Unnerstall; Dumfries, Baumgartl, Viergever, Max; Sangaré, Fein; Gakpo, Ihattaren; Piroe, Malen

Volledig scherm PSV blameerde zich in 2018 tegen RKC in het bekertoernooi. © ANP