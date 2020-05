‘PSV wil gewoon weer meespelen om de prijzen’

,,Dit zijn grote vraagstukken, waarbij je een groot plan nodig hebt”, zegt Gerbrands. ,,We denken aan van alles. Dat op korte termijn zomaar iemand wordt gepresenteerd, dat verwacht ik in ieder geval niet”, zei de directeur over de selectie. ,,Wat we elk jaar doen, ook als we kampioen worden, is evalueren. Hoe je mee kunt spelen voor de prijzen. Dat gaat ook nu gewoon door. Zo’n selectie willen we opnieuw neerzetten.”