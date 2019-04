PSV wil graag door met Van Bommel

Natuurlijk heeft Mark van Bommel afgelopen zomer voor drie jaar getekend bij PSV. Goed gebruik in Eindhoven is echter dat men voor afloop van de competitie al evalueert.

De conclusie zal de komende weken geen andere zijn dan dat PSV graag door wil met de coach, waarbij een aantal goede en mindere punten aan de orde komt. In de eredivisie eindigt PSV normaal gesproken op tachtig of meer punten en dat aantal stemt tot tevredenheid, hoewel de afloop van de competitie nog ongewis is.

Over het optreden van PSV in de Champions League heerst in Eindhoven ook geen negativisme, zeker niet nu pas echt duidelijk is in wat voor poule PSV zat. De vroege en blamerende uitschakeling in het bekertoernooi moet Van Bommel wel als onvoldoende op zijn rapport dulden.

Transfers