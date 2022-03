PSV wil Hedwiges Maduro (37) aantrekken voor technische functie

Video Teze zoekt met PSV de aanval tegen FC Kopenhagen: ‘Als het 0-1 is, willen we 0-2 en 0-3 maken’

Stel dat PSV donderdagavond na 60 minuten op 0-1 staat tegen FC Kopenhagen. Wat wordt dan het plan? De boel dichtgooien? Jordan Teze (22) peinst er geen seconde over. ,,Dan gaan we voor de 0-2 of 0-3. Wij willen niet verdedigen of de voorsprong vasthouden, dat past niet bij dit PSV”, zegt Teze.

16 maart