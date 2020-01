PSV wil het liefst Van Aanholt er deze week nog bij

Jeroen Zoet

Van Aanholt speelde tussen 2005 en 2007 al bij PSV en was destijds opgenomen in de jeugdopleiding, waar hij onder anderen met keeper Jeroen Zoet in een elftal zat. Tot een doorbraak in de eredivisie kwam het niet omdat de Bosschenaar besloot om zijn carrière al vroegtijdig in Engeland te vervolgen. Via de stap naar Chelsea bouwde hij een mooie Premier League-loopbaan op, die er ook toe leidde dat Van Aanholt tien duels in het Nederlands elftal speelde. PSV ziet mede daarom in hem een routine-versterking en een kwalitatieve injectie voor de huidige ploeg. De club wil hem meerdere jaren vastleggen, waarmee de kosten van de transfersom per jaar lager worden. Van Aanholt zelf zal met een lager salaris dan zijn huidige Premier League-honorarium genoegen moeten nemen. Hij wil zelf graag terug naar Nederland om zich met zijn gezin hier te vestigen.

Rodríguez?

Crystal Palace had gisteravond nog geen standpunt over het PSV-bod, waardoor PSV ook een aantal andere lijnen openhoudt. Een daarvan is nog altijd de troefkaart-Ricardo Rodríguez van AC Milan. Hij wordt al ongeveer een maand met PSV in verband gebracht en heeft geen duidelijke richting gekozen omdat het Turkse Fenerbahce ook geïnteresseerd was. PSV kan hem huren van AC Milan en eerder is ook besproken dat er een koop tot stand kan komen. Het belangrijkste ‘issue’ bij een transfer van Rodríguez is zijn salaris, dat omlaag zal moeten om hem voor PSV betaalbaar te maken. Eerder is ook de mogelijkheid afgetast om Thomas Ouwejan te huren van AZ. De Alkmaarders wilden daaraan evenwel niet meewerken. Koop zou wel bespreekbaar zijn, maar het is de vraag of PSV dat wel wil.



Voor PSV is het in aanloop naar de topper tegen Ajax nog een roerige week, met mogelijk nog in- en uitgaande transfers. Ook Érick Gutiérrez zou nog een transfer kunnen maken, hoewel hij afgelopen zondag wel weer in actie kwam in de thuiswedstrijd tegen FC Twente. In dat duel zat Timo Baumgartl een schorsing van een wedstrijd uit, na een rode kaart in de voor PSV dramatisch verlopen bekerontmoeting met NAC. Hij is in de Johan Cruijff Arena dus weer inzetbaar en keert waarschijnlijk terug in de ploeg. Bij PSV is ook linksback Michal Sadílek weer in training, al werkte hij gisteren nog individueel. Hij keert terug van een buikwandblessure en kan zich weer gaan richten op een positie op het middenveld.