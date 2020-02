PSV wil het ritme van de winst tegen Vitesse vasthouden

Faber in aanloop naar Vitesse-PS­V: ‘Ik probeer iedereen aandacht te geven’

21 februari Twee gewonnen wedstrijden op rij hebben de situatie voor PSV in de eredivisie iets minder precair gemaakt. In de strijd om Europees voetbal hebben de Eindhovenaren de zaak nog grotendeels in eigen hand. ,,De titel is denk ik een utopie, al zijn de wonderen de wereld niet uit”, zei trainer Ernest Faber in aanloop naar Vitesse-PSV van zondag. ,,Maar de strijd om de andere plekken ligt ook nog bij onszelf.”