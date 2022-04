PSV wil in drie vijvers aan waarheidsvinding gaan doen: ‘Daar moet je van genieten’

‘Bom dia’, kreeg PSV-trainer Roger Schmidt vrijdag te horen op het moment dat hij het perszaaltje op trainingscomplex De Herdgang betrad. De Portugese begroeting toverde een glimlach op het gezicht van de coach, die zich duidelijk had voorgenomen om alleen over het hier en nu te praten. Over een paar maanden zou hij als coach aan de slag kunnen bij Benfica, maar veel liever spreekt hij met een strak gezicht over de prijzen die PSV dit seizoen nog kan winnen. ,,Ik ga nu niet praten over dingen in de verdere toekomst”, aldus Schmidt.