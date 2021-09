PSV wil in Graz de storm voor zijn en op koers blijven voor overwintering in de Europa League

Phillip Cocu is beschik­baar voor nieuwe trainers­klus: ‘Ze mogen altijd bellen’

28 september In een interview met RTL heeft Phillip Cocu aangegeven dat hij open staat voor een nieuwe trainersklus. De voormalig speler en coach van PSV vertelt dat het ook mogelijk is dat hij in Nederland weer aan het werk gaat. Dat kan ook bij een andere club dan PSV.