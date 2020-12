PSV wil in Heerenveen winnen en daarbij fitheid van eigen spelers ‘managen’

Bij PSV zijn wat vraagtekens in de selectie. Het heeft er alle schijn van dat Denzel Dumfries wel gewoon inzetbaar is, maar het is nog even de vraag of hij vanaf de aftrap gaat spelen. Die beslissing wordt waarschijnlijk in de loop van zondag genomen. Eran Zahavi is er normaal gesproken niet bij, omdat hij kampt met spierklachten. Door de naam van Noni Madueke staat nog geen streep, al is het afwachten of Schmidt ook op hem een beroep zal doen. De status van Mauro Júnior en Ryan Thomas was de afgelopen week ‘van dag tot dag’ en een selectieplek is niet heel aannemelijk.