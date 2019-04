PSV wil in voorbereiding opnieuw naar Zwitserland

PSV wil in de voorbereidingsperiode in juli opnieuw naar Zwitserland reizen, waar de ploeg in Verbier neerstrijkt. De afgelopen drie zomers was PSV ook al in de Zwitserse Alpen te vinden.

Over oefenwedstrijden van de club is nog niets bekend. Als PSV dit seizoen als tweede eindigt, dan moet de club al op 23 of 24 juli aan de bak in de tweede voorronde van de Champions League. Wordt PSV alsnog kampioen, dan stroomt de ploeg pas in augustus in. De start van de eredivisie is komend seizoen in het weekend van vrijdag 2 tot en met zondag 4 augustus.